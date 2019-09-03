مطلعون على موقف الرئيس عون للجمهورية: يقوم بمهمة أكبر بكثير من قصة "سيدر"

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مطلعين على موقف رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، إشارتهم إلى أنّ "الرئيس عون يقوم بمهمّة أكبر بكثير من قصّة "سيدر"، والورقة الّتي يطرحها على الطاولة تهدف إلى إنقاذ الوضع بتحويل ​الاقتصاد​ إلى منتج والقضاء على ​الفساد​".

وشدّد المطلعون، على أنّ "هذا الهدف يريد تحقيقه بمعزل عمّا إذا كان مطلوبًا في "سيدر"، بل إنّ إصلاح الاقتصاد والمالية في ​لبنان​ من شأنه أن يقلّص حجم الدين المنتظر نتيجة المؤتمر، ربّما إلى حدود الـ50%. فبدلًا من استدانة 11 مليار دولار، يمكن الاكتفاء بـ5 مليارات أو 6؛ وهذا أفضل".