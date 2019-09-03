أفادت مصادر لبنانيّة أمنيّة لصحيفة "الشرق الأوسط" بأنّ "ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" كانت تبعد أمس نحو 59 كيلومترًا عن المياه الإقليمية اللبنانية، وكانت ظاهرة للرصد البحري من مرفأ طرابلس، من دون أن تطلب إذن الدخول من السلطات اللبنانية".
وأكّدت أنّ "هناك قرارًا لبنانيًّا اتّخذ على أعلى المستويات قبل أيام عند إعلان وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو أنّ الناقلة متّجهة إلى لبنان، يقضي بمنعها بكلّ السبل المتاحة"، موضحةً أنّ "المسؤولين اللبنانيين يدركون أنّه يمكن استيعاب أيّ قرار قد يؤثّر على العلاقة مع طهران، لكن ليس بوسعه تجاوز هذا الأمر مع الولايات المتحدة الأميركية، الّتي هدّدت بإنزال أقصى العقوبات بأيّ دولة تستضيفها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: كان هناك قرار لبناني على أعلى المستويات بمنع دخول الناقلة الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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