مصادر الشرق الأوسط: كان هناك قرار لبناني على أعلى المستويات بمنع دخول الناقلة الإيرانية

أفادت مصادر ​لبنان​يّة أمنيّة لصحيفة "الشرق الأوسط" بأنّ "ناقلة ​النفط​ الإيرانية "أدريان داريا" كانت تبعد أمس نحو 59 كيلومترًا عن المياه الإقليمية اللبنانية، وكانت ظاهرة للرصد البحري من ​مرفأ طرابلس​، من دون أن تطلب إذن الدخول من السلطات اللبنانية".

وأكّدت أنّ "هناك قرارًا لبنانيًّا اتّخذ على أعلى المستويات قبل أيام عند إعلان وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​ أنّ الناقلة متّجهة إلى لبنان، يقضي بمنعها بكلّ السبل المتاحة"، موضحةً أنّ "المسؤولين اللبنانيين يدركون أنّه يمكن استيعاب أيّ قرار قد يؤثّر على العلاقة مع ​طهران​، لكن ليس بوسعه تجاوز هذا الأمر مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، الّتي هدّدت بإنزال أقصى العقوبات بأيّ دولة تستضيفها".