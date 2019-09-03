وزير للشرق الأوسط: ما جرى الأحد تصعيد محسوب ورد "حزب" الله كان جرئيا

وصف وزير، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، ما جرى يوم الأحد، بـ"التصعيد المحسوب"، لافتًا إلى أنّ ردّ "​حزب الله​" على الآليّة العسكريّة ال​إسرائيل​يّة وسط الرقابة العسكريّة البريّة والجويّة، كان جريئًا، والمهم أنّه لم يسقط قتلى وإلّا لكانت الهجمات الإسرائيليّة قد شنّت جوًّا وبرًّا وبمختلف الأسلحة، وفق المعلومات الدبلوماسيّة المتوافرة لديه".

وأعرب عن تخوّفه من أن "ينعكس هذا التصعيد على الدول المشاركة في تمويل مشاريع تنفيذًا لمقرّرات "​مؤتمر سيدر​"، إلى أن تصبح الدولة هي المسيطرة الفعليّة والعمليّة على الحدود الدولية مع إسرائيل".