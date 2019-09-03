عبدالله: من المؤسف أن يعمد موظفون في مستشفى صيدا للاضراب عن الطعام من أجل حقوقهم

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ الى انه "من المؤسف أن يعمد موظفون في ​مستشفى صيدا الحكومي​ الى الاضراب عن الطعام من أجل حقوقهم المتراكمة منذ أشهر"، واعتبر في تصريح له عبر مواقع الاجتماعي ان "مسؤولية ​الدولة​ مجتمعة الحفاظ على هذا المرفق الحيوي، ونحن من موقعنا السياسي المبدئي إلى جانبكم في معركتكم".

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