اليوم.. استمرار الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تواصل الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، استقبال الطلاب الجدد لإجراء الكشف الطبي للقبول بالجامعة للعام الجامعي 2019/2020 تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشرف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد الهنداوي المشرف على الإدارة الطبية ومدير مستشفى الطلبة.

وبدأت أمس إجراء الكشف الطبي لطلاب كليات الطب والصيدلة والعلوم والتربية والآداب، ومن المقرر أن يتم توقيع الكشف الطبي لطلاب كلية طب الأسنان.

ويبدأ توقيع الكشف الطبي لكلية البنات السبت المقبل، ويبدأ الكشف الطبي اليوم الأحد في كليات الزراعة والحقوق والتربية النوعية، ويبدأ توقيع الكشف الطبي لطلاب كلية التمريض يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر، وتستمر كلية التجارة والحاسبات والمعلومات في توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد.

على أن يبدأ الكشف الطبي لطلاب المدينة الجامعية طالبات يوم الأحد الموافق 15 من سبتمبر، حتى 19 سبتمبر، ويبدأ الكشف الطبي لطلاب المدينة الجامعية طلبة 22 من سبتمبر ويستمر حتى 26 من سبتمبر. ​​