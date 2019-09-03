مقتل 5 أشخاص في الباهاما جراء الإعصار "دوريان"

تسبب الإعصار دوريان بدمار كبير في جزر الباهاما مترافقاً مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالي 300 كيلو متر في الساعة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ويواصل الإعصار مساره نحو الولايات المتحدة حيث أمرت السلطات بإجلاء وقائي لمئات الآلاف السكان في المناطق الساحلية.

وضرب دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ"الكارثي" منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاماس المؤلف من نحو 700 جزيرة، قبل أن يتراجع للفئة الرابعة ويواصل تحركه غرباً ببطء شديد إذ بلغت سرعته حوالي ميل واحد في الساعة.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي الذي يقع مقره في ميامي، فإن الإعصار دوريان عادل بقوته أقوى إعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935.

وأعلن هيوبرت مينيس رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي مقتل خمسة اشخاص على الاقل في جزر أباكو وإصابة العشرات.

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وكان مينيس كتب على تويتر "نحن نواجه إعصاراً، لم تشهد الباهاما مثله من قبل في تاريخها"، مضيفاً "هذا ربما اليوم الأكثر حزناً في حياتي"، وتابع "تركيزنا الآن على الإنقاذ والتعافي".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع صحيفة "تريبون 242" المحلية أمواجا هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.

وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف سون بالو في بيان "ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أن أثر الإعصار دوريان كارثي".

وصرف الاتحاد 230 ألف يورو من أموال صندوقه للطوارئ لاستخدامها في عمليات الإغاثة الأولية.

وبحسب مدير مركز الأعاصير الوطني كين غراهام، فستكون الباهاما خاضعة لرياح شديدة وأمطار غزيرة يخلفها الأعصار لمدة ثلاثين ساعة مقبلة.

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وفي واشنطن، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولي أجهزة الطوارئ، مشيراً إلى إعصار "يبدو ضخماً جداً".

وأعلن ترامب "نتوقع أن تتأثر بالإعصار أجزاء كبيرة من الساحل وأجزاء أخرى ستتأثر بشكل حادّ جداً".

وبحسب الصليب الأحمر الأميركي، يعيش 19 مليون شخص في مناطق يمكن أن يطالها الإعصار، فيما قد يحتاج ما يصل إلى 50 ألف شخص في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية إلى ملاجئ بشكل طارئ.

وأعلن حاكم كارولاينا الجنوبية هنري ماك ماستر حال الطوارئ في الولاية الأحد، وقال إن "قوة الإعصار وصعوبة التنبؤ بتحركاته تفرض علينا التحضر لكل السيناريوهات".

وأمر الحاكم إجلاء إلزامياً لسواحل الولاية وهو إجراء يطال نحو 800 ألف نسمة.

وأعلنت حال الطوارئ كذلك في فلوريدا و12 مقاطعة من ولاية جورجيا، ويسمح هذا الإجراء بتحريك أجهزة الطوارئ بشكل أفضل واللجوء إذا لزم الأمر للمساعدة من السلطات الفدرالية.

وأمرت السلطات أيضاً بإجلاء إلزامي في المناطق الساحلية في مقاطعتي بالم بيتش ومارتن في فلوريدا، وفي ست مقاطعات في جورجيا.

ووفق عنصر يعمل في تنسيق عمليات الإغاثة، ينتشر حالياً في فلوريدا 12 ألف عسكري استعداداً لوصول الإعصار.