حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، بحيث تكون أدنى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء حارة بشكل عام في كافة المناطق نهارا، ثم تصبح الأجواء منعشة في الجبال ليلا ومعتدلة نسبيا في بقية المناطق. الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحيانا.

يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة صباحا ومائلة للبرودة قليلا في القمم الجبلية ساعات الفجر والصباح الباكر، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة لتسود أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق نهارا باستثناء القمم الجبلية العالية.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة وتصبح الأجواء معتدلة في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلا في قمم الجبال، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا في مدن الساحل والسهل الساحلي، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الخميس، وتكون الأجواء غائمة جزئياً في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبيا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

يوم الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الظهيرة تكون الأجواء حارة نسبيا، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء في معظم المناطق مع تشكل الغيوم المتفرقة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.