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ولي العهد السعودي وعمران خان يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



وجرى خلال الاتصال، بحسب وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، استعراض العلاقات بين المملكة وباكستان وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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ويعد هذا الاتصال هو الثاني خلال أسبوع، حيث تلقى الأمير محمد بن سلمان، الإثنين الماضي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال الاتصال وقتها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، كما اطلع ولي العهد السعودي خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.