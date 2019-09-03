"البرلماني العربي" دعا المجتمع الدولي للضغط على هندوراس لمراجعة قرارها بشأن القدس

دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة، قرار هندوراس بشأن فتح بعثة دبلوماسيّة لها في مدينة القدس"، داعيًا المجتمع الدولي إلى "الضغط على هندوراس، لمراجعة قرارها".
ووصف الطراونة، القرار بأنّه "مخالفة فاضحة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الّتي تدين الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل"، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بجديّة على إحلال الأمن والاستقرار العالمي، والامتثال لقرارات الهيئة الأممية، وإلزامها باحترام القانون الدولي، والضغط عليها للتراجع عن قرارها".
وأكّد أنّ "مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تمامًا كما ورد في قراري مجلس الأمن 242 و338".
ومؤخرا، أعلنت هندوراس اعتزامها افتتاح مكتب دبلوماسي لها في القدس.
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