واكيم: "فرقة كشكش" من نواب التيار انبرت لمهاجمة خطاب جعجع بكلام "ولادي"

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، على أنّ "فرقة كشكش" من نواب "​التيار الوطني الحر​" انبرت إلى مهاجمة خطاب رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ بكلام "ولادي" خال من أيّ مضمون سياسي ذي معنى".

وتوجّه إليهم، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: "يا زملاء لو كلّفتم أنفسكم سماع الخطاب جيّدًا والتمعّن به، لبكيتكم لما اقترفت أيديكم بحقّ لبنان واللبنانيين".