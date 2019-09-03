واكيم: "فرقة كشكش" من نواب التيار انبرت لمهاجمة خطاب جعجع بكلام "ولادي"

ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، على أنّ "فرقة كشكش" من نواب "التيار الوطني الحر" انبرت إلى مهاجمة خطاب رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع بكلام "ولادي" خال من أيّ مضمون سياسي ذي معنى".
وتوجّه إليهم، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول: "يا زملاء لو كلّفتم أنفسكم سماع الخطاب جيّدًا والتمعّن به، لبكيتكم لما اقترفت أيديكم بحقّ لبنان واللبنانيين".
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