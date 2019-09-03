اليوم.. أولى جلسات استرداد أحمد نظيف 239 ألف جنيه من البنك المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة المدنية، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، التي يطالب فيها باستعادة مبلغ 239 ألف جنيه دفعهم غرامة في قضية انتهت ببراءته نهائيًا.

واختصم "نظيف" في دعواه رقم 2234 لسنة 2019 محافظ البنك المركزي، والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، والنائب العام بصفتهم.

وجاء في الدعوى أنه في يوليو 2011 صدر حكمًا بمعاقبة "نظيف" بالسجن 5 سنوات وتغريمه نحو 239 ألف جنيه بالقضية رقم 2291 لسنة 2011 والمعروفة باسم "اللوحات المعدنية" فطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت براءته.

وقال رئيس وزراء مصر الأسبق في دعواه إنه تقدم لصرف مبلغ الغرامة لكنه فوجئ بتحويلها إلى حساب النيابة العام بالبنك المركزي دون إعلانه مطالبًا باسترداد المبلغ، مستندًا إلى أن القضاء ببراءته أزال سبب سحب الأموال من حسابه.