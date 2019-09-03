محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
بدأت شركة فيسبوك الأمريكية، في اختبار ميزة إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات، بالتزامن مع اختبارها ضمن منصة "انستجرام".
ونشرت الباحثة التقنية، جين مونشن ونج، لقطات شاشة للاختبار الجديد، وعلقات: "فيس بوك تعمل على اختبار إخفاء عدد الإعجابات أيضًا!"، إذ يظهر أسفل المنشور اسم أحد الأصدقاء الذي أُعجبوا بالمنشور ثم كلمة "آخرين"، ولكن عدد التعليقات والمشاركات لا يزال ظاهرًا".
ووفق ما ذكر موقع "TechCrunch"، أكدت "فيس بوك" أنها تدرس اختبار إزالة عدد الإعجابات، ولكنها لم تبدأ اختبارها مع المستخدمين.
وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى جعل الإعجاب بالمنشورات يكون بناءً على قناعة المستخدم، وليس على عدد الإعجابات الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر "فيس بوك" تختبر إزالة عدد الإعجابات من المنشورات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.