بالصور- تطبيق أول تجارب مبادرة جمع القمامة ليلا في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:
أعلن اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، تطبيق مبادرة جمع القمامة ليلًا، تحت شعار "كفرالشيخ نظيفة بأهلها"، من خلال المشاركة المدنية والمجتمعية ومعدات مجلس المدينة، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.
وقال رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، إنه جرى تنفيذ المبادرة بتقسيم 4 وحي قباء بغرب مدينة كفرالشيخ، وسط تجاوب واستقبال جيد من الأهالي.
وأضاف مبروك، أنه تنفيذًا لتوجهات محافظ كفرالشيخ، سيجري تعميم المباردة على جميع مناطق مركز ومدينة كفرالشيخ.
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