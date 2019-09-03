نظمته رابطة الزجالين.. محافظ بورسعيد يشهد حفلًا في مسرح المركز الثقافي

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - (أ ش أ):

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس الاثنين، الاحتفالية التي نظمتها رابطة الزجالين وكتاب الأغاني بالمحافظة على مسرح المركز الثقافي، بمشاركة جمعية العقبة للثقافة والفنون والتراث بدولة الأردن، ضمن فعاليات ثقافية وفنية وأدبية تستمر حتى الخامس من الشهر الجاري.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية لفرقة العقبة الأردنية على أنغام السمسمية، كما تضمنت فقرة للعزف المنفرد على آلة السمسمية، وعدد من الفقرات في الزجل.

ورحب محافظ بورسعيد بأعضاء فرقة العقبة الأردنية على أرض مصر، مشيدًا بما قدموه من فقرات فنية للتراث الأردني، والتي تضمنت رسالة تأكيد على قوة ومتانة العلاقة بين الدولتين، كما وجه المحافظ الشكر للمشاركين بالاحتفالية والقائمين على تنظيمها.

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