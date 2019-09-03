تونس.. تحذيرات لمرشحة رئاسية من مخطط لاغتيالها

وجهت وزارة الداخلية التونسية تحذيرا للمرشحة الرئاسية عبير موسي بشأن وجود تهديدات ومخطط لاغتيالها، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وطالبت الداخلية، بحسب مصدر أمني، من رئيسة الحزب الدستوري عبير موسى بتغييرمقر إقامتها بصفة مستمرة كي لا تتمكن "المجموعة الارهابية التي تخطط لاغتيالها" على رصد تحركاتها، بحسبما أفاد موقع "حقائق أون لاين" المحلي.
وكانت موسى قد أكدت يوم 17 مارس 2019، خلال اجتماع شعبي بمدينة سوسة أنها تلقت معلومات عن مخططات لاغتيالها، قائلة "يظنون أن هذه التهديدات سترهبني لأعود أدراجي وألتزم بيتي".
ومن المعروف عن موسى مناهضتها لبرنامج حزب "حركة النهضة"، وتؤكد دوما على رفضها التام التعاون معها.
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