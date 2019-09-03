كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 5 أشخاص في جزر البهاما إثر اشتداد حدة الإعصار دوريان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قُتل خمسة أشخاص على الأقل، إثر اشتداد حدة الإعصار دوريان، فى جزر البهاما الواقعة إلى الجنوب الشرقى من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم، أن الضحايا قُتلوا بجزر أباكو بالبهاما بسبب الإعصار، ونقلت الشبكة عن رئيس وزراء البهاما، هوبيرت مينيس، وصفه اليوم إعصار دوريان بـ "المدمر"، مضيفاً أنه "غير مسبوق وشامل".

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وأضاف مينيس أن المنازل والأعمال التجارية تم تدميرها بالكامل وغرقت البلاد فى كمية غير عادية من الفيضانات.

وكان مركز الأعاصير الوطنى الأمريكى، أعلن أمس، اشتداد إعصار دوريان، حيث توقع أن يضرب جزر البهاما وجنوب شرق الولايات المتحدة، ليصل إلى الفئة الخامسة، وهى أعلى فئة يمكن أن يصل إليها أى إعصار.

وقال المركز إن عاصفة "كارثية" على وشك أن تضرب البهاما، الواقعة إلى الجنوب الشرقى من الولايات المتحدة، إذ تصل سرعة الرياح إلى 175 ميلا فى الساعة.