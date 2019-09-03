كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب يعطل الرحلات الجوية بمطار في هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى مطار سخيبول بأمستردام فى هولندا وأجل أكثر من 60 رحلة جوية، الاثنين، بسبب إضراب موظفى الخدمات الأرضية بشركة طيران كيه.إل.إم ومن المقرر القيام بمزيد من الإضرابات فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.

واستهدف الإضراب الذى استمر ساعتين من الساعة السادسة وحتى الثامنة بتوقيت جرينتش، التأثير على المفاوضات الجارية بين نقابات العمال وشركة كيه.إل.إم الذراع الهولندية لشركة إير فرانس -كيه.إل.إم بشأن الأجور وأوضاع العمل.

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لكن رابطة نقابات العمال (إف.إن.فى) قالت إن الشركة لم ترد، وإن من المقرر تنظيم إضراب ثان فى نفس الوقت يوم الأربعاء.

وتطالب نقابات العمال بزيادة قدرها ثمانية فى المئة فى الأجور على مدى عامين بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من الموظفين بدوام كامل وتحسين ساعات العمل.

وعرضت شركة كيه.إل.إم يوم الخميس زيادة تتراوح بين ستة وسبعة فى المئة فى الأجور على مدى ثلاث سنوات وهو ما رفضته نقابات العمال.