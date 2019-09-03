السعودية واليمن يبحثان سبل الدعم المخصصة للشعب اليمني

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بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، في مقر المركز بالرياض اليوم ، مع رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن علي ناجي عبيد التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين استعرضا أعمال المركز ونشاطاته الإنسانية المنفذة بالتعاون مع المنظمات الدولية والأممية في 44 دولة حول العالم أبرزها اليمن، وأساليب الدعم المخصصة للشعب اليمني في القطاعات كافة وسبل تطويرها.