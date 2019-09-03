محمد بن سلمان وعمران خان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.



محمد بن سلمان وعمران خان يبحثان هاتفيا أزمة كشمير

وجرى خلال الاتصال، بحسب وكالة الأنباء السعودية، الإثنين، استعراض العلاقات بين السعودية وباكستان وتطورات الأوضاع في المنطقة.

ويعد هذا الاتصال هو الثاني خلال أسبوع، حيث تلقى الأمير محمد بن سلمان، الإثنين الماضي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني.



وجرى خلال الاتصال وقتها بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، كما اطلع ولي العهد السعودي خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.