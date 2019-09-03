شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعود إلى «دوامة الانتخابات» حال رفض «بريكست» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (لندن)

كشفت صحيفتا «الغارديان» و"صن"، أمس (الاثنين) أن هناك «أنباء قوية جدا» تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها. وأضافتا أنه قد يدعو في وقت قريب قد يكون يوم الأربعاء القادم لإجراء انتخابات ويريد أن تُجري قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 17 اكتوبر . عن احتمال الدعوة هذا الأسبوع لانتخابات عامة في البلاد قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر القادم.

وعقد جونسون أمس اجتماعا حكوميا ما أذكى تكهنات بأنه قد يدعو إلى انتخابات إذا تصدى البرلمان للحكومة فيما يتعلق بخطة الانفصال التي يخشى خصومه من أن تدفع البلاد إلى خروج مدمر دون اتفاق.

ويخطط تحالف من نواب المعارضة مع متمردين داخل حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون للسيطرة على البرلمان لغل يد الحكومة بواسطة تشريع يمنع الانفصال عن التكتل دون اتفاق خشية أن يكون الخروج دون اتفاق مدمرا.

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ويعود البرلمان اليوم الثلاثاء للعمل بعد انتهاء عطلته الصيفية. ومع الغموض المحيط بما إذا كان البرلمان قادرا على التوصل إلى حل لأزمة الخروج، بدأ الحديث عن انتخابات محتملة. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين "نريد انتخابات عامة" للإطاحة "بعصبة جونسون المتصنعة الشعبوية". وأضاف "علينا الاتحاد لمنع الخروج دون اتفاق... قد يكون هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة".

واتهم جونسون بـ«خطف» نتائج استفتاء بريكست الذي جرى عام 2016. وقال «نعمل مع أحزاب أخرى للقيام بكل ما يلزم لإبعاد بلدنا عن حافة» الخطر.

ومن شأن الانتخابات أن تطرح ثلاثة خيارات رئيسية هي: تشكيل حكومة تدعم الخروج من التكتل بقيادة جونسون، أو حكومة يشكلها حزب العمال ويقودها كوربين، أو برلمان معلق قد يؤدي إلى حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.