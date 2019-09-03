شكرا لقرائتكم خبر عن سورية: نقاط المراقبة التركية تهدد بمواجهة عسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول)

على رغم وقف إطلاق النار في إدلب وريفها، إثر الضغط الروسي على النظام السوري إلا أن خروقات النظام مستمرة، إذ قصفت بلدات وقرى الركايا وحيش وكفرسجنة، فيما حلق الطيران الروسي فوق المناطق التي تسيطر عليها جبهة النصرة.

وفي إطار التصعيد التركي السوري ، قال وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إن بلاده ستسخدم حقها في الدفاع المشروع حتى النهاية، في حال تعرض نقاطها داخل الأراضي السورية لأي هجوم. وأتت تصريحات آكاربعد تهديد النظام السوري بإزالة النقطة التركية في مورك في ريف حماة الشمال، على لسان المستشارة الإعلامية والسياسية بثينة شعبان.

من جهة ثانية، بدأت إيران بتوسيع نفوذها البحري على السواحل السورية، إذ أعلنت وزارة النقل السورية عن لجنة من جهات معنية لدراسة موضوع إقامة مرفأ متعدد الأغراض في منطقة «الحميدية» جنوبي طرطوس الساحلية.وكشفت صحف سورية عن اجتماعات تمت مع شركة إيرانية لدراسة إنشاء المرفأ أقصى جنوب محافظة طرطوس قرب الحدود اللبنانية في منطقة الحميدية التي تبعد مسافة 20 كم جنوب المحافظة.

وسيتم إنشاء المرفأ من موارد المستثمر الخاصة والذي سيتولى تشغيله وإدارته لمدة امتياز تتراوح ما بين 30 - 40 سنة.