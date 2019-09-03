شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تساوم: إيقاف انتهاك «النووي» مرهون بحماية اقتصادنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، أ ف ب (موسكو، طهران)

جدد نظام الملالي مواقفه ومساومته للدول الأوروبية، وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تغريدة على تويتر أمس (الإثنين)، أن بلاده مستعدة لمنح الدبلوماسية والحوار فرصة أخرى رغم العقبات، إلا أنه قال «لكن الفرص تمر مر السحاب».

ورهن موسوي التراجع عن الخطوة الثالثة في تخفيض التزامات إيران التي كشف أنها جاهزة للتنفيذ بنجاح الجهود الدبلوماسية . ولفت إلى أن التدابير الدبلوماسية الأخيرة تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، إلا أن إيران أعدت الخطوة الثالثة، فيما إذا فشلت تلك الجهود ولن تكون هناك إرادة مناسبة من الجانب الأوروبي، أو كانت هناك إرادة ولم تتوافر القدرة التنفيذية للعودة إلى تعهداتها.

وفي تأكيد على المضي في انتهاك الاتفاق، هدد وزير خارجية الملالي جواد ظريف أمس، بأن بلاده ستزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي إذا أخفقت الأطراف الأوروبية الموقعة عليه في حماية الاقتصاد من العقوبات الأمريكية.وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف: إنه لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج. وأضاف أن طهران ترحب باقتراح روسي لتأمين منطقة الخليج.

في غضون ذلك ، كشفت قناة «سكاي نيوز» أمس أن بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيّرة للخليج في ظل حالة التوتر مع إيران. وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهمات أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج. وأفادت بأن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.