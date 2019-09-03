شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتقالي» يجدد الالتزام بدعوة السعودية للحوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

جدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أمس (الإثنين)، التأكيد على الالتزام بدعوة السعودية للحوار، انطلاقا من مسؤوليته تجاه السلام والاستقرار بالمنطقة، وإيمانا بحرص الرياض على الشعب اليمني. ورحب بجهود مجلس الأمن الدولي الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن والجنوب، بما في ذلك التفويض الممنوح من الأمم المتحدة لإدراج ممثلي الجنوب في العملية السياسية.ودعا الزبيدي في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، المبعوث الأممي مارتن غريفيث، إلى الإسراع في تنفيذ التفويض لضمان خطوات سياسية ناجحة وقابلة للتطبيق، مؤكداً أن المجلس الانتقالي على استعداد للمشاركة بشكل بناء في عملية تفاوض تنهي الأزمة وتحل القضية الجنوبية. واعتبر أن أي تأخير في هذا الخصوص سيضع البلاد في مأزق أمني وسياسي كبير. وشدد على ضرورة تنشيط الشركاء الدوليين للعملية السياسية في اليمن وتقديم حل نهائي للقضية الجنوبية.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أكد في بيان صدر فجر (الجمعة) دعم تسوية سياسية يشارك فيها جميع الأطراف، في إطار حوار جامع لحل الخلافات ومعالجة الشواغل المشروعة لجميع اليمنيين، بما في ذلك سكان الجنوب.