قبل أيّام من انطلاق الدراسة.. انهيار سور مدرسة ضواحي مراكش

شهدت مدرسة الوحدة الفرعية بدوار أولاد ازبير بجماعة الويدان ضواحي مراكش، انهيار سورها، صباح أمس الاثنين، على بعد أيّام قليلة من الدخول المدرسي الجديد.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن سكان الدوار استيقظوا على صوت انهيار الصور، الذي سمع دويه في أرجاء الدوار، مشيرة إلى أنه لحسن الحظ أن ذلك حدث في الصباح الباكر، فلَم يخلف إصابات، خصوصا أنه يوجد بجانب الطريق المؤدية إلى الدواوير المجاورة.

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وأضافت المصادر ذاتها أن انهيار السور يوضح حجم التهميش، الذي تعانيه المدرسة، مؤكدة أن أغلب الحجر الدراسية آيلة للسقوط، على رؤوس التلاميذ، والأساتذة على حد سواء في أي لحظة.

ويأتي هذا الحدث قبل أيّام قليلة من بداية الموسم الدراسي الجديد، إذ اعلنت وزارة التربية الوطنية أن، يوم الخميس 5 شتنبر 2019 المقبل، هو الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية.