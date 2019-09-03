- 1/2
- 2/2
شهدت مدرسة الوحدة الفرعية بدوار أولاد ازبير بجماعة الويدان ضواحي مراكش، انهيار سورها، صباح أمس الاثنين، على بعد أيّام قليلة من الدخول المدرسي الجديد.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن سكان الدوار استيقظوا على صوت انهيار الصور، الذي سمع دويه في أرجاء الدوار، مشيرة إلى أنه لحسن الحظ أن ذلك حدث في الصباح الباكر، فلَم يخلف إصابات، خصوصا أنه يوجد بجانب الطريق المؤدية إلى الدواوير المجاورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن انهيار السور يوضح حجم التهميش، الذي تعانيه المدرسة، مؤكدة أن أغلب الحجر الدراسية آيلة للسقوط، على رؤوس التلاميذ، والأساتذة على حد سواء في أي لحظة.
ويأتي هذا الحدث قبل أيّام قليلة من بداية الموسم الدراسي الجديد، إذ اعلنت وزارة التربية الوطنية أن، يوم الخميس 5 شتنبر 2019 المقبل، هو الانطلاقة الفعلية للدراسة بكافة المؤسسات التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أيّام من انطلاق الدراسة.. انهيار سور مدرسة ضواحي مراكش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.