تجديد حبس أحمد سليم واثنين آخرين بقضية رشوة الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام، واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقضية رشوة مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.