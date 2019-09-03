وفاة السفير الروسي في مصر بشكل مفاجئ

أعلنت الخارجية الروسية اليوم، الاثنين 2 سبتمبر 2019، عن وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرغي كيربيتشينكو في إحدى مستشفيات العاصمة القاهرة عن عمر ناهز 68 عاما.
وذكر بيان للخارجية الروسية أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ.
وخدم السفير الروسي في السعودية والإمارات وليبيا وسوريا ثم في مصر منذ عام 2011.
وينتمي كيربيتشينكو إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة 103 التابعة لحرس الكرملين ووالدته المستعربة الروسية فاليريا نيكولاييفنا كيربيتشينكو، وفقا لوكالة "ريا نوفستي".
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