يكشف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله معلومات تفصيلية هامة عن العملية الأخيرة التي شنها عناصر الحزب ضد موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.
وسوف يتناول نصر الله في كلمته التي يلقيها في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مجمع سيد الشهداء في الرويس، العملية الأخيرة ونتائجها ويشير إلى تخبط المسؤولين الإسرائيليين في التغطية على الخسائر التي ألحقتها العملية بجنود وضباط الجيش الإسرائيلي.
وتركز كلمة حسن نصر الله المتوقعة مساء اليوم، الاثنين 2 سبتمبر 2019، على الدلالات السياسية لهذه العملية، ودورها في الحفاظ على قواعد الاشتباك وتوازن الردع، وسيؤكد جاهزية قوات حزبه للتصدي لأي هجوم أو خرق إسرائيلي فور وقوعه.
ومن المتوقع أن يرد نصر الله بعنف على الأصوات العربية التي استنكرت عملية حزبه ضد الجيش الإسرائيلي ويطرح تساؤلات عن مغزاها ودوافعها.
*المصدر| موقع قناة " روسيا اليوم"
كانت هذه تفاصيل خبر في كلمةٍ متوقعة مساء اليوم / نصر الله يكشف معلوماتٍ مثيرة عن العمليّة التي شنّها حزب الله أمس على... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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