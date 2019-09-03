في كلمةٍ متوقعة مساء اليوم / نصر الله يكشف معلوماتٍ مثيرة عن العمليّة التي شنّها حزب الله أمس على...

يكشف الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله معلومات تفصيلية هامة عن العملية ‏الأخيرة التي شنها عناصر الحزب ضد موقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية.

وسوف يتناول نصر الله في كلمته التي يلقيها ‏في المجلس ‏العاشورائي المركزي الذي يقيمه "حزب الله" في مجمع سيد ‏الشهداء ‏في الرويس، العملية الأخيرة ونتائجها ويشير إلى تخبط المسؤولين الإسرائيليين في التغطية على الخسائر التي ألحقتها العملية بجنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

وتركز كلمة حسن نصر الله المتوقعة مساء ‏اليوم، الاثنين 2 سبتمبر 2019، على الدلالات السياسية لهذه العملية، ودورها في الحفاظ على قواعد الاشتباك وتوازن الردع، وسيؤكد جاهزية قوات حزبه للتصدي لأي هجوم أو خرق إسرائيلي فور وقوعه.

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ومن المتوقع أن يرد نصر الله بعنف على الأصوات العربية التي استنكرت عملية حزبه ضد الجيش الإسرائيلي ويطرح تساؤلات عن مغزاها ودوافعها.

*المصدر| موقع قناة " روسيا اليوم"