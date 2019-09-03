اليوم.. آخر رحلات العودة لحجاج مصر للطيران

تصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، آخر رحلات مصر للطيران من مطار جدة لعودة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج، بينما يشهد غدا الأربعاء وصول آخر رحلاتها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة. آخر رحلاتها الجوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من المدينة المنورة. تسير الشركة اليوم الثلاثاء ٥ رحلات جوية من جدة والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل ٨٠٠ حاج، بواقع رحلة واحدة من جدة و ٤ رحلات من المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة التنازلات والعلاقات، وشمال وجنوب سيناء وبواقي قرعة وبعثات وزارات، بخلاف رحلات العمل. والمدينة المنورة إلى مطاري القاهرة وبرج العرب لنقل ٨٠٠ حاج، بواقع رحلة واحدة من جدة و ٤ رحلات من المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة التنازلات والعلاقات، وشمال وجنوب سيناء وبواقي قرعة وبعثات وزارات، بخلاف رحلات العمل.

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