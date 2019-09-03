وأضاف التقرير أن بين المعتقلين الموثقين 30 طفلا و25 سيدة، ومعظم الاعتقالات تمت في مناطق النظام السوري وتليها مناطق "الإدارة الذاتية"، إلى جانب اعتقالات أقل نسبة في مناطق المعارضة، بينهم ناشطون ما زالوا محتجزين.
وحمّل التقرير قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة مسؤولية اعتقال 269 شخصا، وقوات سورية الديمقراطية (قسد) اعتقال 229 آخرين، وفصائل المعارضة 48 شخصا، وهيئة تحرير الشام 23 شخصا، إضافة إلى اعتقال 23 آخرين على يد التنظيمات المتشددة.
كما وثق التقرير 164 نقطة مداهمة وتفتيش خلال أغسطس، وتوزعت على محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس ودرعا السويداء والقنيطرة ودير الزور الرقة والحسكة وحلب.
وبلغ عدد المعتقلين في مناطق النظام السوري وخاصة في مناطق التسويات منذ بداية العام الحالي حتى يونيو الماضي 1478 شخصا، بينهم 71 طفلا و90 سيدة، بحسب الشبكة السورية.
وقالت الشبكة في ذلك الوقت إنه بعد التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم أفرج النظام عن 325 منهم، في حين لا يزال 1153 معتقلين، منهم 764 في عداد المختفين قسريا مع إنكار النظام وجودهم لديه.
وأوصت المنظمة في ختام تقريرها بتشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الاختفاء القسري والتقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختف في سورية، 87% منهم لدى النظام السوري.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال تعسفي لـ 569 شخصا في سورية خلال أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.