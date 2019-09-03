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بريطانيا غير متيقنة من أفعال إيران

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أكد نائب رئيس القوات البحرية البريطانية المشتركة، العميد بحري دين باسيت، أن إيران لم تبدِ حتى الآن أي دلائل تؤكد التزامها تجاه القانون الدولي.

وأشار العميد باسيت وفقا لوسائل الإعلام المحلية إلى أن الخطر لا يزال قائما على السفن التجارية البريطانية التي تعبر منطقة الخليج العربي بسبب التصرفات الإيرانية العدوانية، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن ما يدعونا للاعتقاد بأن إيران ستتقيد بالتزاماتها الدولية.

وأضاف في الوقت الذي ندعو فيه إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن القوات البريطانية على أتم الاستعداد لحماية والدفاع عن السفن الوطنية التي تعبر المنطقة.


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