العساف يبحث العلاقات مع وزير خارجية زامبيا

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، بمكتبه في فرع الوزارة بمحافظة جدة، وزير خارجية زامبيا، جوزيف مالانجي، الذي يزور المملكة حاليا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.