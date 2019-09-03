أمير الشرقية يجتمع بسفير الأرجنتين

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، والوفد المرافق له.

ونوه الأمير سعود في مستهل اللقاء بالعلاقات الوثيقة والراسخة التي تربط المملكة بالأرجنتين، مؤكداً أنها علاقات تمتد لأكثر من سبعين عاماً وتتوثق في كل يوم، مشيراً إلى أنها علاقات تمتاز بالودية واحترام وجهات النظر والعمل المشترك لتعزيز الأمن والسلم وهو ما عززته الزيارات المتبادلة بين البلدين.

وبين أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نهاية العام الماضي لجمهورية الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين أسهمت في تعزيز العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى أن المملكة والأرجنتين تعملان لتعزيز العلاقات الثنائية ضمن مجموعات العمل الدولية التي تشتركان فيها، متمنياً للأرجنتين التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته، أعرب جيلاردوني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن بلاده تسعى إلى تعزيز العلاقة مع المملكة من خلال التفاهمات الدبلوماسية وتعزيز التبادل التجاري والسعي للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيداً بالتطور المتسارع الذي تشهده المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً التوفيق.