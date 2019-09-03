وأضافت “مع الاعتراف برغبة حكومة العراق المعلنة للنازحين في العودة إلى ديارهم في أقرب فرصة ممكنة، يجب أن تتم جميع عمليات العودة ضمن الأطر المتفق عليها مع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ الإنسانية”.
وقررت السلطات العراقية خلال الأيام العشرة الماضية إعادة النازحين من نينوى إلى محافظاتهم الأصلية في كركوك وصلاح الدين والأنبار الواقعة في وسط وغرب البلاد.
وجرت العملية بحسب الأمم المتحدة دون سابق إنذار أو تخطيط واضح وتمت إعادة نحو 300 أسرة (أي ما يقدر بنحو 1600 شخص) من مخيمات حمام العليل والسلامية ونمرود في نينوى إلى مناطقهم الأصلية.
ورأت الأمم المتحدة أن عملية النقل اتسمت بنقص تبادل المعلومات والتنسيق بين السلطات في محافظتي نينوى والأنبار رغم المخاوف الأمنية التي أبداها النازحون.
وتفيد التقارير أنهم تلقوا مكالمات هاتفية من مناطقهم الأصلية تحذرهم من العودة.
وتعرض مخيم بساتين الشيوخ في الساعات الأولى من 1 سبتمبر، إلى هجوم بثلاث قنابل يدوية من خارج محيطه لم تسفر عن أضرار.
كما لم يحصل النازحون في الأنبار على التصاريح الأمنية التي تمكنهم من اجتياز حواجز التفتيش.
وطالبت الأمم المتحدة بالتنسيق بين سلطات المحافظات، والجهات الفاعلة في المجال الإنساني لضمان التخطيط الملائم لعمليات العودة المنظمة والطوعية والآمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة قلقة من نقل 1600 نازح في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.