محافظ الاتصالات يلتقي القائم بأعمال السفارة المجرية

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المملكة والمجر في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على تعزيزها، وتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين.
وأثنى القائم بأعمال سفارة جمهورية المجر لدى المملكة بالجهود التي تبذلها المملكة في تطوير بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى النجاحات التي حققتها المملكة في هذا المجال.
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