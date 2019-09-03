الجامعة العربية تبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا

وقالت الجامعة: إن أبوالغيط أكد موقف الجامعة العربية الثابت الرافض لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مجددا التزام الجامعة بالاستمرار في الاضطلاع بجهودها الرامية إلى تشجيع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية ومرافقة الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد بأبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
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