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الجامعة العربية تبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا

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التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة الذي يزور مصر حاليا، في إطار المشاورات التي يقوم بها لتعظيم فرص الحل السياسي للأزمة الليبية، وتحقيق توافق إقليمي ودولي على دعم العملية السياسية.

وقالت الجامعة: إن أبوالغيط أكد موقف الجامعة العربية الثابت الرافض لجميع أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مجددا التزام الجامعة بالاستمرار في الاضطلاع بجهودها الرامية إلى تشجيع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية ومرافقة الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد بأبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.


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