مسؤولو هونج كونج يحذرون المحتجين من القيام بأعمال إرهابية

حذر مسؤولو هونج كونج من أن المتظاهرين المتطرفين أظهروا "علامات على الإرهاب" خلال نهاية الأسبوع في بعض من أعنف المواجهات منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر.

وناشدت السلطات المحتجين التزام الهدوء.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن رئيس الوزراء ماثيو شيونج قوله إن الشرطة ستعتقل الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة غير قانونية بعدما عرقل المحتجون حركة المرور إلى المطار وألقوا قنابل حارقة على رجال الشرطة وأشعلوا النار في حاجز طريق ضخم في وسط المدينة.

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وقال شيونج للصحفيين، الإثنين، بجانب مسؤولين آخرين من إدارة الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام "وقف العنف هو الأولوية القصوى.. يجب استعادة القانون والنظام في أسرع وقت ممكن، بدون أي تأخير.. لا هراء.."

وقال زميله وزير الأمن جون لي إن مستوى العنف يزداد سوءاً، مؤكداً أن "المتظاهرين المتطرفين تجاهلوا القانون واستمر سلوكهم غير القانوني والعنف في الانتشار والتصعيد، حيث أظهروا علامات على الإرهاب".

وقد تجنبت سلطات المدينة، حتى الآن، وصف الاحتجاجات بكلمة "إرهاب"، وهو وصف استخدمه مسؤولون في الصين.