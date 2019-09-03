مؤلم..صعقة رعدية تنهي حياة طفلة نواحي خنيفرة بعد عاصفة ضربت المنطقة

لقيت طفلة مصرعها قبل قليل من مساء، اليوم الاثنين، إثر تعرضها لصاعقة برق بدوار بتقليت التابعة لجماعة أم الربيع إقليم الخنيفرة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالكة تبلغ من العمر 15 سنة، كانت خارج البيت لحظة هبوب عاصفة رعدية ضربت المنطقة، حيث تعرضت الطفلة لصعقة مفاجئة أنهت حياتها على الفور.

وأضاف المصدر ذاته، أن عاصفة رعدية قوية ضربت المنطقة، ما نتج عنه سيول وفيضانات قوية تسببت في خسائر مادة كبيرة بمنازل المواطنين بالمنطقة المذكورة.

هذا وتم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى الإقليمي بخنيفرة، وسط صدمة عائلة الطفلة وسكان الدوار، فيما عرف المكان الحادث إستنفار لمختلف السلطات.