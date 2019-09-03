قبيل الدخول الجامعي “الأحرار” يغري الطلبة.. تأمين وبطاقة تخفيضات

على مشارف الدخول الجامعي، كشف الذراع الطلابي لحزب التجمع الوطني للأحرار خطة جديدة لهذا الأخير، أطلقها لاستقطاب الطلاب في الجامعات، استعدادا لانتخابات 2021.

وحسب ما نشره حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، على موقعه الرسمي، فإن ذراعه الطلابي، منظمة الطلبة التجمعيين، أبرم عددا من الاتفاقيات مع شركات للتأمين، وأخرى للاتصالات، وحمل مجموعة من الامتيازات للطلبة المنتسبين إليه.

وبدأ الإعلان عن امتيازات حزب التجمع الوطني للأحرار للطلبة المنتسبين إلى ذراعه الطلابي، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة مكناس، حيث عقد بمقر منسقية التجمع الوطني للأحرار بعمالة مكناس، اجتماع منظمة الطلبة التجمعيين ، فرع جامعة مولاي اسماعيل، لافتتاح الموسم الجامعي 2019/2020.

وكشف الحزب للطلبة المنتسبين إليه حديثا في مكناس، الحزمة الجديدة من الخدمات، التي يقدمها لهم، حيث كشف إبرام منظمة الطلبة التجمعيين لعدد من الاتفاقيات، والشراكات، على رأسها اتفاقيات الشراكة مع شركة للتأمين، وأخرى للاتصالات، بالإضافة إلى إطلاق مشروع بطاقة الطالب المغربي “Moroccan students Card”، التي تهدف إلى استفادة الطلبة التجمعيين من تخفيضات على مستوى الشراكات، التي تعقدها المنظمة مع شركائها، كما تم سحب قرعة منحتين للدراسة مجانا في إحدى مؤسسات التعليم العالي، الخاصة لأعضاء المنظمة.