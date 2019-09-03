مسؤول أميركي: لا نسعى لتدخل عسكري كحل للأزمة الاقتصادية والسياسية بفنزويلا

ذكر المبعوث الأميركي الى ​فنزويلا​ جيمس ستوري، أن "​الولايات المتحدة​ لا تسعى لتدخل عسكري كحل للأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا، ​الدولة​ المضطربة ب​أميركا الجنوبية​"، مشيراً إلى "إننا لا نريد أن يتدخل ​المجتمع الدولي​ عسكرياً وإنما نبغي حلاً سلمياً وسياسياً واقتصادياً للأزمة يستند إلى دستور فنزويلا"، متسائلا "كيف يتسنى أن تكون لديكم ديمقراطية وأنتم لا تستطيعون حتى الاختيار من خلال الأصوات؟".

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