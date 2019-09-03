رئيس وزراء أستراليا حذّر من موجة لاجئين جديدة قادمين من سريلانكا

حذر رئيس الوزراء الأسترالي ​سكوت موريسون​ من "موجة لاجئين جديدة يصلون بالقوارب من ​سريلانكا​ إذا ما تم السماح لأسرة تاميلية سريلانكية تطلب اللجوء السياسي بالبقاء"، مؤكداً "رفض الدعوات العاطفية التي وجهت للحكومة من أجل السماح للأسرة المكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلتان ولدتا في ​أستراليا​، بالبقاء".

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