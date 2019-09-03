الداخلية الأفغانية: انفجار ضخم يهز العاصمة الأفغانية

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ عن "وقوع ​انفجار​ ضخم، في العاصمة كابل"، موضحةً أن "الحادث ناجم عن ​سيارة مفخخة​ تم تفجيرها في حي ​الشرطة​ التاسع، قرب قرية غرين، في منطقة مكاتب ومنظمات ومقيمين أجانب".

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