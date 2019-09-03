وزير الخارجية الفنلندي للإيرانين: لا تلوموا أوروبا فنحن نبذل جهودنا

أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أنه "يجب على ​طهران​، عدم إلقاء اللوم على ​أوروبا​ بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشيرا إلى أن "الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على ​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​، وتطوير آلية دفعه".

وأوضح هافيستو في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في ​البرلمان الأوروبي​ أنه "يجب المحاولة لإيجاد حل لتشجيع إيران على البقاء في خطة العمل المشتركة، دون اللجوء إلى فكرة تخصيب اليورانيوم وما شابه ذلك".

ولفت الى أنه "على الإيرانيين ألا يلوموا ​الاتحاد الأوروبي​. لقد قمنا بدورنا في هذه القضية، ونعمل الآن على تطوير آلية جديدة للتعاملات المالية مع إيران "إنستيكس"، مشيراً الى "أننا نبذل جهودنا".

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