مصادر الجريدة: لا مؤشرات على تصعيد جديد بين إسرائيل و"حزب الله"

أكدت مصادر سياسية رفيعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أنه "لا مؤشرات على تصعيد جديد بين ​إسرائيل​ و"​حزب الله​"، مشيرة إلى أن "الجانبين لا يريدان التصعيد في الوقت الراهن".

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