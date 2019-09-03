شدد مصدر وزاري لصحيفة "​القبس​" الكويتية على أن "الحوار الذي أجري في ​قصر بعبدا​ سياسي أكثر منه اقتصادي، وأن الهدف منه الخروج بتوافق على سلسلة إجراءات لانقاذ ​الوضع الاقتصادي​، ووضع الجميع امام مسؤولياتهم، على ان تكون القرارات بمنزلة خريطة طريق للمرحلة المقبلة".

ولفت المصدر الى ان "المعارضة والموالاة مدعوتان لتغليب لغة العقل وللتعاون في هذا الظرف الدقيق"، مشيراً الى أنه "قد تتكامل رؤيتان اقتصاديتان للخروج بخطة انقاذية".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر وزاري للقبس: الحوار الذي أجري في قصر بعبدا يهدف لوضع الجميع امام مسؤولياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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