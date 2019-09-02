بني ملال.. محاكمة شيخ سبيعني اغتصب طفل مريض بالتوحد-التفاصيل

من المرتقب، أن تجري، غدا الثلاثاء، محاكمة شيخ سبعيني في حالة سراح بتهمة هتك عرض طفل مصاب بمرض التوحد، أمام محكمة الاستئناف بني ملال.

ودخلت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال على خط القضية، معبرة عن استنكارها للواقعة، كما عبرت عن إدانتها “لكل من يعبث بالأدلة ويمتنع عن تدوين اعترافات خطيرة كافية لإدانة المتهم” بحسب تعبيرها.

وفي هذا السياق، اورد محمد جمال، عضو جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، في حديثه مع “اليوم24″، أن “التساهل في مثل هذه الجرائم من تحقيق وأحكام مخففة ومنحازة، يعد سببا في تفشي هذه الجرائم وانتشار قضاء الشارع”، مطالبا “القضاء بتحقيق العدل في هذه القضية”،.

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ويشار إلى ان مدينة فقيه بنصالح اهتزت شهر يوليوز الماضي على وقع جريمة اغتصاب طفل مريض بالتوحد، يبلغ من العمر 11 سنة إلى الاغتصاب من قبل شيخ سبعيني.

وقالت أم الضحية، في تصريحات سابقة لموقع لـ”اليوم 24″ إن المتهم استغل مرض ابنها، وقام باستدراجه إلى كوخ، وقام بفعلته الشنعاء، إذ عاد الطفل، وهو في حالة هستيرية، وشرح لها ما تعرض له بالتفاصيل.

وأضافت المتحدثة ذاتها أن المتهم اعترف بفعلته، لكنه لايزال ينعم بالحرية، على الرغم من جريمته النكراء، وطالبت المسؤولين، والجمعيات بمساندتها لأخذ حق ابنها المريض