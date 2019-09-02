دنيا باطمة.. “أفضل فنانة مغربية” في مهرجان عربي

تحظى الفنانة دنيا باطمة، في 13 شتنبر الحالي، في دولة مصر، بتكريم ضمن فعاليات مهرجان الفضائيات العربية لدورته العاشرة، كأفضل فنانة مغربية لعام 2019.

وتلقت باطمة رسالة رسمية من رئيس المهرجان، يخبرها فيها أنه تقرر تكريمها كأفضل فنانة مغربية في السنة، وقد شاركتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وكتبت باطمة في منشورها: “كلي فخر أن أتكرم كفنانة مغربية في مصر أم الدنيا، وفي مهرجان عربي كبير في الوطن العربي كمهرجان الفضائيات العربية لدورته العاشرة، وما يجعلني سعيدة أكثر هو أنها جائزة خاصة من إدارة المهرجان كأفضل مطربة مغربية”.

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وأضافت باطمة أن أغنيتها المصرية الأخيرة “الزمن بيدور” نالت الإشادة من المهرجان، وجعلتها تحظى باللقب .

وافتخرت باطمة بكونها ستكرم في سن صغيرة إلى جانب شخصيات كبيرة وشهيرة في الوطن العربي، في حدث يحضره سفراء عدد من الدول، وإعلاميون بارزون.

يذكر أن باطمة تتسلم ذرع تكريمها في الحفل، الذي يستلم فيه الفنان المغربي، إيهاب أمير، جائزة أفضل فنان شاب لعام 2019، نتيجة حصوله على أعلى نسبة من تصويت الجمهور.