البولماني ضحية نصب واحتيال.. ويوجه تحذيرا إلى زملائه

تعرض الفنان، يونس البولماني، لعملية نصب واحتيال من طرف منظم حفلات مغربي في كندا، بعدما لم يسلمه مستحقاته المالية مقابل حفل أحياه، ليتجه إلى فضحه أمام الجميع في منشور، شاركه أمس الأحد على حسابه الفايسبوكي.

وادعى البولماني أن شخصا استغل ثقته به، وجعله يقبل أن يتسلم أجره عن الحفل، الذي أحياه في كندا، حتى إشعار آخر نظرا إلى انشغالاته الشخصية، لكن في النهاية اتضح أن نيته هي التملص منه، بعدما قطع جميع قنوات التواصل معه.

وكتب البولماني: “لصوص الفن ذئاب تجيد النصب والاحتيال، وهذا واحد منهم “عدنان الموال كندا” ..لم يستغل سذاجتي .قد ولى زمن السذج، ولكنه استغل ثقتي به في بلاد المهجر كندا، حسبته مغربيا أصيلا يغار على أبناء وطنه. اتصل بي لإحياء حفل في كندا اتفقنا على بنود العمل، مرت السهرة في أجواء مميزة .بعد نهاية الحفل طلب مني منحه بعض الوقت حتى يدفع لي مستحقات العمل. قال إن لديه أمورا عائلية طارئة مرت الأيام، والأسابيع كان فيها ممثلا بارعا تقمص مجموعة من الأدوار، آخرها ادعاؤه المرض، قبل أن يوقف تشغيل رقم هاتفه.”

وأضاف البولماني أنه ليس أول ضحية لمنظم الحفلات المذكور، إذ قال:”لست أول من تم النصب عليه من طرف عدنان .هناك فنانون كثر، لكنهم فضلوا الصمت، ولهم مبرراتهم …أما أنا فبعد تفكير طويل، ومحاوﻻت عديدة مع عدنان. قررت كسر جدار الصمت، وفضحه أمام الرأي العام” .

Advertisements

وأبرز البولماني أنه يريد فضح الشخص، الذي نصب عليه، نظرا إلى عدة دوافع، منها “تحذير زملائه الفنانين من التعامل معه، وفضحه أمام الرأي العام حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه استغلال الآخرين والنصب عليهم، وجعل العار يلاحقه، ولو كان في آخر الدنيا”.

وختم البولماني منشوره، موجها كلامه إلى منظم الحفلات، وقال: “سنتقضي تلك الدراهم .عدنان.ما أسهل أن تكون سارقا يكفي أن تكون بلا ضمير يكفي أن تكون بلا شرف.لازلت استغرب لإنسان يحرم أولاده او أمه من اجل المال “.

ويعاني كثير من الفنانين الذين يحترفون الغناء في ملاه ليلة في دول أوربية، وأمريكية، من الظاهرة، التي تحدث عنها البولماني، والمتفشية بين بعض منظمي الحفلات.