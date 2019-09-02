كارتيرون يتحمل مسؤولية الإقصاء من الكأس ويعد بالتعويض في قادم المواعيد

تأسف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء الرياضي، لخروج فريقه من دور سدس عشر نهائي كأس العرش، السبت الماضي، على أرضه وأمام جمهوره، على يد نهضة الزمامرة، الصاعد حديثا للقسم الأول من البطولة الاحترافية.

وتحمل كارتيرون، في اجتماع عقدته إدارة الفريق الأخضر مع المدرب الفرنسي، اليوم الاثنين، للوقوف على أسباب الإقصاء المبكر من الكأس، تحمل مسؤولية الهزيمة وتوديع الكأس الفضية.

وأكد مدرب الرجاء، أنه لم يكن متوقعا الإقصاء خاصة أن اللقاء بميدانه وأمام الدعم الكبير لجماهيره، كما أقر ب إساءته التعامل مع مجريات المباراة، مما سهل على المنافس زيارة شباك بوعميرة في ثلاث مناسبات.

ووعد كارتيرون، بالوقوف على مكامن الخلل في المباريات القادمة، حتى يكون الفريق عند حسن ظن جمهوره الكبير، من أجل كسب الرهانات الثلاثة التي يلعب عليها، وهي البطولة الاحترافية، وكأس محمد السادس، ثم دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الرجاء تعاقد مع باتريس كارتيرون، متم يناير الماضي، خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو، وفاز مع النسور الخضر بكأس السوبر الإفريقي، فضلا عن نجاحه في إعادة الفريق للمشاركة بدوري الأبطال، بعد غياب دام أربع سنوات.