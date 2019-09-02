بعد ضجة طلاقها.. باعزية: علاقتي مع قنانة بعيدة عن ما يدور في دهنكم.. و”أنا مطلقة ندير لي بغيت”

بعد الجدل الواسع، الذي خلقه خبر طلاقها، وتشكيك طليقها، بعد ذلك، في طبيعة علاقتها مع خبير التجميل، جواد قنانة، خرجت الفنانة الشعبية أميمة باعزية عن صمتها، وأوضحت أن علاقتها معه أخوية بعيدة عن كل ما يروج.

وظهرت باعزية، وقنانة في بث مباشر على أنستغرام، أخيرا، وانتقدت كل من يسيء الظن في علاقتها معه، وهو بدوره أكد أن باعزية صديقته المقربة، بالإضافة إلى أن العمل يجمعهما كذلك.

وأشارت باعزية، في معرض كلامها، إلى أنها، حاليا، مطلقة، ولا أحد يحق له التدخل في شؤونها، إذ قالت: “أنا مطلقة ندير لي بغيت”.

وكان طليق باعزية قد خرج في تصريحات، أوضح فيها أن السبب الرئيسي للطلاق، هو تصرفات الفنانة الشعبية، إذ اتهمها بالخيانة، انطلاقا من مقطع فيديو، ظهرت فيه مع قنانة في سيارة غولف في أحد المنتجعات.