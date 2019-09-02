العنصر لـ”اليوم24″: العثماني لم يتصل بأحدٍ من الأغلبية لمناقشة التعديل الحكومي..وهوَ أدرى بما يفعل

قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحمد العنصر إنّ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومع اقتراب الدخول السياسي والاجتماعي لم يتصل بأيّ أحدًا من الأغلبية الحكومية لتنفيذ التعديل الجديد الذي أقترحه الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش.

وكشف العنصر في حديثه لـ”اليوم24″ مساء اليوم الاثنين، أنّ المكتب السياسي لحزبه شكل لجنة خماسية لتتبع التطورات وبسط معايير متعلقة بالكفاءات التي سيجري اقتراحها في التعديل الحكومي الجديد، قائلا “العثماني أدرىَ بما يفعل..ولا أعتقد أننا سنكون أمام أزمة بلوكاج”.

وكان الملك محمد السادس قد دعا خلال خطاب العرش الأخير إلى تعديل حكومي يراعي الكفاءة وتجديد النخب.

وطلب الملك من سعد الدين العثماني، رفع مقترحات وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس يستحضر الكفاءة والاستحقاق، قبل الدخول السياسي المقبل.